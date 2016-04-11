图片来自品牌供图
STYLENANDA携手I.T两周年，明星潮人助阵上海来福士i.t
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STYLENANDA携手I.T两周年，明星潮人助阵上海来福士i.t
风靡韩国的年轻时尚品牌STYLENANDA携手I.T集团进驻中国以来，知名度逐年攀升，受到时尚潮流人士的喜爱，培养了一大批忠实的粉丝。2016年4月8日，STYLENANDA进驻I.T集团旗下i.t集合店两周年之际，品牌双方携手媒体、特邀嘉宾在上海来福士广场举办全新2016春夏系列预览，共同感受前沿的韩尚潮流。
来福士广场i.t店铺被浓郁的韩国时尚元素装饰一新，STYLENANDA执行理事Oh Mi Ryung、I.T 中国区首席执行官陈惠军 (Kenny Chan) 先生、I.T集团市场推广及国际事务副总裁郑静珊 (Deborah Cheng) 女士亲临现场，更力邀当红人气男艺人黄景瑜现身，艺人身穿KKXX2016春夏新款运动套装。同时明星造型师兼时装创意人江南BoyNam，品牌御用韩国明星模特Sua以及Sora纷纷助阵出席，与媒体嘉宾第一时间共赏春夏新品。
i.t作为香港乃至亚洲时尚潮流标志品牌，一直致力于引入来自世界各地不同的时尚风格。i.t凭借极其敏感的时尚嗅觉，第一时间在中国地区引入STYLENANDA。 成立于2004年的STYLENANDA在韩国受到众多知名韩星都曾捧场支持，包括尹恩惠、文根英、河智苑、孝渊、润娥、IU、4 minute、SISTAR 、Vivid Girls 、金高银等。而近来大热的《太阳的后裔》韩剧的女主角——宋慧乔更是品牌忠实的拥护者。
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STYLENANDA携手I.T两周年，明星潮人助阵上海来福士i.t
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STYLENANDA携手I.T两周年，明星潮人助阵上海来福士i.t
STYLENANDA进驻中国以来，在i.t的大力推广下广受潮流人士喜爱，为各位时装爱好者带来最时尚、最流行的韩式装扮。
2016年春夏系列NANDA MADA把Nanda独有的图案配合柔和独特的颜色，协调的印在漂亮的衣服，裙子和衬衫上，化身可爱的童话人物。颜色鲜艳的花卉图案是本季的重点推荐——吊带裙内搭高领上衣及修身牛仔裤 ，荷叶袖衬衫配搭紧身裤和球鞋，营造复古可爱感。在花卉印花、牛仔面料和衬衫等流行元素中还融入喇叭袖、荷叶边、流苏等70年代复古风潮，利用独特的配搭技巧，把时尚的造型结合浪漫甜美的味道，散发出女人的优雅。
KKXX品牌服饰以黑白两色为主，简约有型。爱好复古风格的设计师打破旧有意识，将艺术和服饰融合，在一切回归根本的同时，创造出全新的形象。 KKXX在设计方面擅用以黑白两色的品牌标志，以及具有代表性的葵扇骷髅图案，打造深入民心的型格形象。当中品牌的棒球帽更深受众多韩星争相热捧。 自上季开始，KKXX开始扩大顾客范畴，同时推出男女装款式，以全新中性形象视人。本季更以一个全新的Logo——蛇形图案，代替以往印在单品上的字母。
KKXX的2016年春夏系列，打破以往传统，跳出黑白色调的框框，加入本季大热颜色“大地色系”， 结合运动元素，打造出舒适休闲的时尚街头风。KKXX希望发展出一个全新的文化，掌舵潮流新方向。