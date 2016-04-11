



图片来自品牌供图

STYLENANDA携手I.T两周年，明星潮人助阵上海来福士i.t





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风靡韩国的年轻时尚品牌STYLENANDA携手I.T集团进驻中国以来，知名度逐年攀升，受到时尚潮流人士的喜爱，培养了一大批忠实的粉丝。2016年4月8日，STYLENANDA进驻I.T集团旗下i.t集合店两周年之际，品牌双方携手媒体、特邀嘉宾在上海来福士广场举办全新2016春夏系列预览，共同感受前沿的韩尚潮流。

来福士广场i.t店铺被浓郁的韩国时尚元素装饰一新，STYLENANDA执行理事Oh Mi Ryung、I.T 中国区首席执行官陈惠军 (Kenny Chan) 先生、I.T集团市场推广及国际事务副总裁郑静珊 (Deborah Cheng) 女士亲临现场，更力邀当红人气男艺人黄景瑜现身，艺人身穿KKXX2016春夏新款运动套装。同时明星造型师兼时装创意人江南BoyNam，品牌御用韩国明星模特Sua以及Sora纷纷助阵出席，与媒体嘉宾第一时间共赏春夏新品。

i.t作为香港乃至亚洲时尚潮流标志品牌，一直致力于引入来自世界各地不同的时尚风格。i.t凭借极其敏感的时尚嗅觉，第一时间在中国地区引入STYLENANDA。 成立于2004年的STYLENANDA在韩国受到众多知名韩星都曾捧场支持，包括尹恩惠、文根英、河智苑、孝渊、润娥、IU、4 minute、SISTAR 、Vivid Girls 、金高银等。而近来大热的《太阳的后裔》韩剧的女主角——宋慧乔更是品牌忠实的拥护者。



