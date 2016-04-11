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JAREL ZHANG学做加减法，打造极致简约的“轻设”，携其同名品牌亮相2016上海时装周

来源：海报时尚网 2016-04-11 17:56:00 编辑：玟夕
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2016年4月14日，青年设计师JAREL ZHANG将携其同名品牌亮相2016上海时装周。届时，在国际时装周常有出色表现的中国超模游天翼将担任T台主秀，点亮摩登的秀场舞台。

JAREL ZHANG学做加减法，打造极致简约的“轻设”

图片来自品牌供图

JAREL ZHANG学做加减法，打造极致简约的“轻设”


JAREL ZHANG学做加减法，打造极致简约的“轻设”

图片来自品牌供图

JAREL ZHANG学做加减法，打造极致简约的“轻设”

2016年4月14日，青年设计师JAREL ZHANG将携其同名品牌亮相2016上海时装周。届时，在国际时装周常有出色表现的中国超模游天翼将担任T台主秀，点亮摩登的秀场舞台。

早在2011年，当时还攻读Raffles本科学位的JAREL ZHANG便在上海建立了设计师集成店，开始探索时尚的旅程。2015年他留英回国后创立工作室JAREL FASHION STUDIO，以双线品牌经营。旗下主线品牌JAREL ZHANG以探索开发功能性面料及创造性版型设计为初衷，追寻新型时装未来的可能性，同时今后保持一年两季的成果T台发布。副线将于主线每季度主题中提取设计元素为基点进行轻量化设计优简工艺，实现品牌“轻设”理念，从而加强实穿性。

“符 · 线”将是本季发布会的主题，点为始，线为轴，线线交织，方成面；线为物体结构形成的起始元素，对于时装也如出一辙，无论是追求极致简约，或是天马行空，又或是专于工艺，皆需守得初心，而线也就代表了初心；“符”，中文古义为“合”，告诫品牌，设计由线而发，由心收合。


本季作品以线条与面为设计灵感，作品大量运用了线与面之间的始末关系，塑造线线方成面的理念，阐述无论是梯形，正方形，菱形，或是抽象几何都源于抬手的第一根孤线，告诫品牌勿忘初心。


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