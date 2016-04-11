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DFO 2016上海时装周正式推出THE EDIT【致选】概念 ，带来全球50个最精选最受欢迎的设计师品牌

来源：海报时尚网 2016-04-11 17:38:00 编辑：玟夕
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随着DFO在全球市场的成功，从伦敦，哥本哈根，米兰到巴黎，THE EDIT【致选】空间在3月于上海的成功开幕。 此次上海时装周期间，我们带来了全球50个最精选，最受欢迎的设计师品牌于超过1200平米的思南公馆



DFO 2016上海时装周正式推出 THE EDIT【致选】概念

图片来自品牌供图

DFO 2016上海时装周正式推出 THE EDIT【致选】概念


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图片来自品牌供图

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DFO 2016上海时装周正式推出 THE EDIT【致选】概念


随着DFO在全球市场的成功，从伦敦，哥本哈根，米兰巴黎THE EDIT【致选】空间在3月于上海的成功开幕。 此次上海时装周期间，我们带来了全球50个最精选，最受欢迎的设计师品牌于超过1200平米的思南公馆—上海最具价值历史建筑内进行了展示。

除了以往备受追捧的Whole9Yards, Disaya, by Fang, Manoush, Collate the Label, 和Lucas Jack等外，同时将更多个性化的新品牌推向了市场:

Manish Arora设计灵感来自设计师的印度传承，兼具现代前卫风格。曾担任Paco Rabanne设计总监的Manish Arora，每季固定在巴黎时装周走秀。Manish Arora也是Selfridges, Beams等国际零售商的热销品牌，国内零售店铺包括Alter, Joyce, On Pedder, Shine等名店。本次为首度在国内展出走秀款，是DFO的热点推介品牌。

Cynthia & Xiao是亚洲Vogue Talents for Asia大奖的决赛入围者，品牌打造出兼备艺术感和现代感的大胆设计，获得巨大的商业性成功。两名设计师曾在McQueen, Vivienne Westwood, Lane Crawford, I.T.等众多知名时尚企业工作。


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