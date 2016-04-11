DFO 2016上海时装周正式推出THE EDIT【致选】概念 ，带来全球50个最精选最受欢迎的设计师品牌

图片来自品牌供图
DFO 2016上海时装周正式推出 THE EDIT【致选】概念
图片来自品牌供图
DFO 2016上海时装周正式推出 THE EDIT【致选】概念
图片来自品牌供图
DFO 2016上海时装周正式推出 THE EDIT【致选】概念
来自意大利的传奇魔镜手包和国际红毯神话设计师Benedetta Bruzzhiches此次专门为DFO创造了全新的魔镜等热门款式系列，将仅在中国销售。
Whole9Yards以蕾丝为主打材质，镶嵌印花图案， 和简洁利索的廓形为独立现代女性美感带来全新的突破。每件单品都是精心打造，采用多种蕾丝和艺术性材质，加上手工装饰图案，增强其创作的精致感。 2015春夏系列一举成功，为巨星和买手店的新宠。2016秋冬系列将带来更多惊喜。
、
图片来自品牌供图
DFO 2016上海时装周正式推出 THE EDIT【致选】概念
图片来自品牌供图
DFO 2016上海时装周正式推出 THE EDIT【致选】概念
图片来自品牌供图
DFO 2016上海时装周正式推出 THE EDIT【致选】概念
图片来自品牌供图
DFO 2016上海时装周正式推出 THE EDIT【致选】概念
图片来自品牌供图
DFO 2016上海时装周正式推出 THE EDIT【致选】概念
THE EDIT【致选】是DFO所确信的全新时装概念，是如今我们定义的时尚。时装不再是精英阶层的特权。是每个人都拥有选择权的一次解放，是每个有独特个性的穿着者的品位展现，是如何选择并完美混搭成装，是关于美的一次又一次诠释。
DFO作为大中华区最具规模的国际设计师品牌管理者及市场推动者，本次结合法国时装协会、哥本哈根时装周、新加坡时装协会等国际伙伴，正式于2016/17秋冬系列推出全新 THE EDIT【致选】概念。
另外，为了更好的将THE EDIT【致选】的概念更好的推向公众，本次预览期间同时举办了“致选每日造型大赛”，邀请了各大时尚媒体，时尚博主及专业买手参与其中，精选多个品牌，将本季穿搭指南在现场向公众进行了传播。