法式工艺，闪耀开启！珑骧 (Longchamp) 巴黎手工工艺展

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珑骧 (Longchamp) SKP 巴黎手工工艺展





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珑骧 (Longchamp) SKP 巴黎手工工艺展





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珑骧 (Longchamp) 中国区总经理梁尚玖女士与人气女星娜扎





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女星娜扎背LE PLIAGE® HÉRITAGE致礼传奇系列包款





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女星娜扎在店铺





珑骧 (Longchamp) 此次的展览，承载着对手工艺精益求精的永恒追求，品牌跨越纵横超过半世纪、并致力于向世界各地的人们分享源于法式的手工艺魅力，让更多热爱生活、追求高质量生活品质的人们感受到品牌对于传统的不懈坚持和对创新的执着追求。





步入展览，首先映入眼帘的是品牌手工工艺的历史展示，另一侧是珑骧 (Longchamp) 奢华的小牛皮和小羊皮皮料展示区域，同时全系列LE PLIAGE® HÉRITAGE致礼传奇包款纷繁夺目。这款精致手袋严格遵循着珑骧 (Longchamp) 闻名于世的精湛制皮技艺，以标志性的廓形设计向传奇手袋Le Pliage®折叠包致敬，该包款精选上等皮革及顶级制作工艺充分体现

了珑骧 (Longchamp) 的卓越品质。另一侧珑骧 (Longchamp) 的经典手袋LE PLIAGE® CUIR 小羊皮折叠包让人不禁驻足留恋、细心品味。该系列选用独特的美蒂斯小羊皮(Metis Leather)，使得皮革手袋轻薄坚韧、平整易携，珑骧 (Longchamp)

每一季都会推出斑斓新色，始终保持着法式风尚，因而备受时尚圈内人士的追捧和青睐。





青春靓丽的人气女星娜扎也应邀出席了此次手工工艺展览的开幕庆典。娜扎身着珑骧 (Longchamp) 最新2016春夏系列无袖霓虹光感外套，斜挎品牌全新LE PLIAGE® HÉRITAGE致礼传奇系列宝贝粉撞色包款，搭配品牌同季金色饰边的经典黑色高跟鞋，演绎出珑骧 (Longchamp) 的巴黎式风尚。在珑骧 (Longchamp) 中国区总经理梁尚玖女士的陪同下，娜扎关注于每一个手工工艺及经典产品系列，并对珑骧 (Longchamp) 精湛的制皮工艺赞叹不已。





娜扎作为此次定制服务的第一位尊享客人，现场体验并定制宝贝粉色小羊皮折叠包。并在自己最新的LE PLIAGE® HÉRITAGE致礼传奇系列包款上刻上了自己名字的首字母——NZ，个性十足。





此次手工工艺展中还悉心设置定制服务，不仅有全国独家限量推出 2016春夏系列Le Pliage Cuir小羊皮折叠包家族个性化定制服务，您更可将字母或数字以压印的形式镌刻在包身上，定制压印系列包括: LE PLIAGE® HÉRITAGE致礼传奇系列，LE PLIAGE® CUIR 小羊皮折叠包系列，珑骧 (Longchamp) 3D系列以及Le Foulonné系列，打造独一无二的专属包款。展览后该定制服务还将延续到北京SKP和上海港汇珑骧 (Longchamp) 精品店。





珑骧 (Longchamp) 巴黎手工工艺展将品牌自1948年以来的动人往事生动呈现，也是其致力于传统工艺与创新并举的又一次不朽宣言，珑骧 (Longchamp) 的魅力将永续传承！





展览地址：北京SKP商场中庭区域

展览日期：2016年4月8日-4月12日



