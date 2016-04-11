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15mins华丽转型，消费者大呼“令人眼前一亮”

来源：海报时尚网 2016-04-11 11:22:00
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15mins，意为15分钟，是百丽国际旗下针对年轻女性设立的品牌，主营鞋包、配件。该品牌得名于波普教父安迪•沃霍尔的“15分钟定律”，他认为：在未来，每个人都可能在15分钟内出名。以此代表品牌的精髓。

15mins，意为15分钟，是百丽国际旗下针对年轻女性设立的品牌，主营包、配件。该品牌得名于波普教父安迪·沃霍尔的“15分钟定律”，他认为：在未来，每个人都可能在15分钟内出名。以此代表品牌的精髓。


自品牌诞生以来，其时尚多变的设计和富有亲和力的价格，赢得了消费者的喜爱。为了进一步迎合当前市场环境，自2015年秋季开始，15mins从品牌标识，店铺形象到产品设计进行了一场全方位的升级，让更多个性独立、注重品味的都市年轻女性找到符合自身气质的摩登单品。


形象升级，营造lifestyle的购物体验


从2015年秋季开始，15mins就开始大张旗鼓地改头换面，不仅把品牌标识变得简洁明快，店铺形象也焕然一新，升级后的店铺形象从以往单调沉闷的百货风华丽转型成优雅宫廷风，更加入了许多年轻人喜爱的场景，营造lifestyle的购物体验。


15mins华丽转型

升级后的Logo线条上更为完整，个性表达上更为明确


15mins华丽转型

充满情调的宫廷风形象


15mins华丽转型

趣味感十足的试听区，是男朋友休息的“好伴侣”


风格转型，简约清新令人眼前一亮


除此以外，2016年新一季的形象画中褪去了以往浓墨重彩的波普气息，开始跟大家玩起了“小清新”：回归简约，展现真我。让消费者大呼“令人眼前一亮”。


15mins华丽转型

15mins华丽转型


紧跟时下的大热的休闲风潮，15mins在新一季的产品结构上也进行了优化调整，转型后的设计风格更趋于简洁、独特，以体现消费者潮流、轻松、活泼的个性。


15mins华丽转型

15mins情迷西西里系列限时推广


在这个万物复苏的季节，15mins希望带给消费者更多全新感受，让消费者从内到外焕然一新，随时随地自信满满！

百丽

Belle

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