玩趣优雅新浪潮！Alicia Lee 2016秋冬女装秀，海报网带你亲临2016秋冬上海时装周

图片来自品牌供图

2016秋冬上海时装周：Alicia Lee女装秀





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2016秋冬上海时装周：Alicia Lee女装秀





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2016秋冬上海时装周：Alicia Lee女装秀





2016年4月10号，从刚结束的纽约时装周走来的独立设计师李坤在上海时装周成功发布了其同名品牌Alicia Lee的2016秋冬系列作品。这场主题为Chaise-Galerie的发布会，仿佛将看客们带到了芝加哥艺术博物馆，一起去感受艺术冲撞的矛盾力量。李坤以该博物馆中的椅子为灵感， 将浓郁的复古味道下覆盖的是现代趣味的灵魂，在海上T台掀起了一场玩趣优雅的新浪潮。





开场一把被追光照亮的古董椅子第一时间激发了观众的好奇，而T台中央方形的古董风格地砖在狭窄的T台上营造出有如芝加哥艺术馆博物馆一样让人充满想象空间的强大张力，带着跨越时空的荒谬感。由具有强烈个人风格的《爱上超模第二季》的冠军赵家彤开场，开启了一场奇异浪漫的艺术之旅。





本场发布延续了Alicia Lee的一贯风格，但又一次用崭新的角度诠释了趣味优雅、矛盾统一的特质。在持续建筑感、利落线条的同时，本季较之前纽约时装周柔美淡雅更增加了秋冬的距离抗拒感，呈现出一种更优雅的力量。据设计师李坤介绍，本季灵感来自于芝加哥艺术博物馆锈红色或灰蓝色巨大展示墙上金色的精致画框和穿越时代而来的Armchair，它们在对比中所展示的饱满张力和荒诞暗示触动了她的神经。而电影《安娜·卡列尼娜》的一些元素也贯穿其中。





T台上出现了大量强烈又古典的锈红、灰蓝、明黄、酒红、浅灰、橄榄绿、红粉，预示着即将到来的饱满而又丰富的秋冬；皮草、毛呢、雪纺等强大反差的质感间杂，看似毫无章法实则丰富又趣味。非理性的、虚幻的、戏剧性的细节，被理所当然地被凝固在优雅的设计之中，在眼花缭乱中竟让人感觉到了Alicia Lee惯有的现代极简精神。