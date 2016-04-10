释放疯狂与咆哮！J.D.V 2016秋冬男装秀，海报网带你亲临2016秋冬上海时装周

图片来自品牌供图

2016秋冬上海时装周：J.D.V男装秀





图片来自品牌供图

2016秋冬上海时装周：J.D.V男装秀





图片来自品牌供图

2016秋冬上海时装周：J.D.V男装秀





图片来自品牌供图

2016秋冬上海时装周：J.D.V男装秀





４月10日，J.D.V“Life On Wheels”的速度与激情在新天地太平湖公园驰骋。金属的质感、优美的线条、电镀和黑漆的对比，烫人的排气管，震耳欲聋的轰鸣声，男人们对友情、亲情和爱情的理解——这一切由J.D.V诠释！





一声声轰鸣的引擎声，让你感受到空气中游弋的畅快和撕裂空气带来的兴奋！带上你的朋友跟J.D.V一起，随着Metal Music的浪潮，燥起来！摩托车，不止是一种交通工具，对于很多人来说，它是一种生活方式。亲情，友情，爱情，当年轻时，你挥洒；当白发比黑发多时，你回忆。和风美景，风裹雨披。坚持了，就是胜利。J.D.V AW16的Dandy, Preppy, Street 三个系列在这季的设计语言里，表达的是我们对于这种生活方式的理解。而面料和辅料，则是我们的画笔。





本季的灵感同样源于生活，终于生活，驾驭钢铁猛兽寻找自由之路、最大限度解放自我，当机车咆哮掠过喧嚣的车水马龙，注定是这座城市夜色下最耀眼的光芒。不论是辉煌的还是微小的，长途的还是短程的，骑行没有终点，故事就不会停歇。AW１６从机车、生活中提取经典复古元素与潮流时尚结合，碰撞出不一样的火花。骑车时，设计里注重实用，飙车时，设计中带出快感，旅行时，设计中创造精神，以机车之名享受“Life On Wheels＂。





让J.D.V的轰鸣声，带动你全身肌肉一起颤抖吧，体验在车上到处游走的惬意，旅行的自由，无拘无束的生活，释放您的疯狂与咆哮！记轮子上的时光，和都会年轻过的你！