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“YAO不能停”！C.J.YAO 2016秋冬女装秀，海报网带你亲临2016秋冬上海时装周

来源：海报时尚网 2016-04-09 21:30:00 编辑：路晓濛
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2016年4月9日，C.J.YAO 2016秋冬女装系列亮相上海时装周。设计师C.J.YAO携其同名品牌联手国际知名餐饮品牌肯德基KFC跨界合作，为其2016秋冬系列带来了无限的亮点，引起了观秀的媒体和买手们的高度关注。

2016秋冬上海时装周：C.J.YAO女装秀

图片来自品牌供图

2016秋冬上海时装周：C.J.YAO女装


2016秋冬上海时装周：C.J.YAO女装秀

图片来自品牌供图

2016秋冬上海时装周：C.J.YAO女装秀


2016秋冬上海时装周：C.J.YAO女装秀

图片来自品牌供图

2016秋冬上海时装周：C.J.YAO女装秀


2016年4月9日下午6点，全球时尚企划公司HARDcANDY旗下品牌中国独立设计师品牌C.J.YAO在上海时装周走秀中再次为众人带来惊喜。设计师C.J.YAO携其同名品牌联手国际知名餐饮品牌肯德基KFC跨界合作，为其2016秋冬系列带来了无限的亮点，引起了观秀的媒体和买手们的高度关注。


在此2016秋冬系列里，C.J.YAO在保留了其新系列的元素的同时，特意为肯德基KFC打造了一组以肯德基KFC为灵感的迷你主题系列时装。在这组迷你系列中，设计师C.J.YAO将肯德基KFC的品牌精神与品牌标志颜色等元素融入其中，以表达其年轻、潮趣的风格，用设计师的顽心诠释都市美食与先锋时尚的奇妙关联。


C.J.YAO 2016秋冬系列尝试寻求全新的突破点，每个细胞都蓄势待发，预备吹响“YAO不能停” (YAO NEVER STOP) 的高亢号角，仿佛正在酝酿着又一场洗脑式的典礼，并随时怂恿你为她击打节拍。在品牌一贯的简单色块的几何式拼接中，融入了极具异域色彩的现代式部落文化，设计师C.J.YAO将其定义为“过去的未来主义”。在其异族部落与钢筋水泥间交错矛盾，最终融汇了C.J.YAO式的趣味剪裁，实现了最终和谐与统一。

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