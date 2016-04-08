复古浪漫梦！兰玉 (Lan-Yu) 2016秋冬女装秀，海报网带你亲临2016秋冬上海时装周

图片来自品牌供图

2016秋冬上海时装周：兰玉 (Lan-Yu) 女装秀





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2016秋冬上海时装周：兰玉 (Lan-Yu) 女装秀





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2016秋冬上海时装周：兰玉 (Lan-Yu) 女装秀





4月8日，2016年秋冬上海时装周在新天地太平湖畔拉开序幕。享誉巴黎大皇宫和纽约时代广场的中国设计师兰玉的同名设计师品牌LANYU，作为此次2016年秋冬上海时装周的重要成员之一，受组委会诚意邀请担纲2016秋冬上海时装周开幕大秀，以“Dream梦”主题演绎一场浪漫复古的视觉盛宴。据悉，LANYU秀前的“梦境”静态展、“设计人才扶持计划”以及秀后“即秀即购”的模式，也都成为开幕日当天的亮点，备受关注。





此次发布的“Dream梦”系列的创作灵感，正是来自好莱坞上世纪20年代的传奇女星们，延续上一季LANYU Haute Couture的主题“Vintage”，设计师将华丽的传统锦缎和闪亮的珠片面料加以改良，运用于日装中，是成衣单品的升华。简洁实用的廓形，充满仪式感的细节，为现代女性打造富有都市感的日常装束。





柔光氤氲的T台上，模特们身着“Dream梦”系列陆续登场，设计师赋予摩登女郎们浪漫主义新风貌，重塑出自好莱坞鼎盛时代穿越而来的酷女郎。蜿蜒的不规则荷叶边设计，散发出独属于LANYU女郎的柔美气息，若隐若现的透明薄纱透露出飘渺的性感，充满质感的绸缎泛着新时代的光泽，映衬着都市时髦女性光芒。而精致的蕾丝，作为LANYU标志性元素继续出现在这些作品当中，更诠释了女性的优雅担当。珍珠白、香槟金及裸粉，作为本季发布作品主色调，局部搭配浪漫印花，凸显女性浪漫气息，而流苏、立体花朵和亮钻等20年代好莱坞摩登元素的多重运用，则更加彰显了浪漫与复古的完美交融。