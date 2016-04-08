不仅关注时尚，也关注地球环境！2016 H&M 环保自觉行动限量系列展览北京开幕

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4月6日至4月10日H&M于北京三里屯太古里南庭举办为期5天的H&M环保自觉行动限量系列展览





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H&M大中华区总经理Maguns Olsson





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2016 H&M环保自觉行动限量系列以巴黎卢浮宫馆藏为设计灵感





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H&M位于三里屯太古里南庭的巨型回收箱





【2016年4月6日，北京三里屯太古里】4月6日至4月10日H&M于北京三里屯太古里南庭举办为期5天的H&M环保自觉行动限量系列展览，并以此为2016 H&M世界旧衣回收周开启预热。本次展览不仅展示了2016 H&M 环保自觉行动限量系列 (H&M Conscious Exclusive Collection) 及H&M的环保理念，更在活动现场设立巨型旧衣回收箱，接受闲置衣物的捐赠，让所有人都可以参与到这项环保行动中。展览开幕当日，众多时尚达人纷纷到场助力环保行动。





“在2016 H&M 环保自觉行动限量系列中，我们将可持续发展的理念提升到新的高度。H&M旧衣回收计划是一项简单易行但意义深远的环保计划，希望大家都能加入其中，帮助我们实现闭环式时装模式，从而减少被填埋处理的纺织品数量，节约自然资源。”H&M大中华区总经理Magnus Olsson在开幕仪式致辞中表示。





2016 H&M环保自觉行动限量系列以巴黎卢浮宫馆藏为设计灵感，采用真丝、麻、再生亚麻、Tencel®混纺和多种创新可持续面料，包括用回收玻璃制成的珠饰以及Denimite™ - 由回收牛仔制成的复合材料 ，打造了一个兼具时代感和艺术美感的时装系列，体现了时尚的灵魂、进取精神、环保意识和真正的独特性。该系列将于4月7日起在指定门店及网店开售。





H&M不仅关注时尚，同时也关注地球环境。H&M是首家开展全球性旧衣回收的时装公司。自2013年起，H&M在全球门店推出旧衣回收计划，回收各种品牌、各种品质以及各种成色的衣物，从而减少被填埋处理的纺织品数量。该举措是H&M为实现闭环式时装模式、通过提取废弃衣物中的纺织纤维制作新产品的重要部分。为此，H&M 计划在2016年4月18日至4月24日首个H&M世界旧衣回收周 (World Recycle Week) 期间，通过全球超过3, 600多家门店向世界各地顾客回收1, 000吨闲置衣物，并赋予这些闲置衣物新的生命。活动期间，人们可以将闲置衣物送至任意一家H&M门店，成为这项全球时尚运动的一份子，让旧衣回收成为衣物生命周期的一部分。





中国知名演员姚晨也参与到H&M世界旧衣回收周宣传短片的拍摄中，支持H&M旧衣回收项目。此外，H&M还将在4月14日全球发布其《 2015年环保自觉行动可持续发展报告》，公布品牌在可持续发展方面所取得的进展。











