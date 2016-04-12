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J.ESTINA Bag缤纷来袭——全新代言人高俊熙开启魅力代言之旅

来源：J.ESTINA 2016-04-12 14:45:00
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近期韩国奢侈品配饰品牌J.ESTINA公布了2016新任包袋代言人——韩国女星高俊熙。今年春天她正式成为韩国奢侈品配饰品牌J.ESTINA 2016包袋系列代言人，将同J.ESTINA一道演绎韩式优雅。

高俊熙

图片来自品牌供图

高俊熙


近期韩国奢侈品配饰品牌J.ESTINA公布了2016新任包袋代言人——韩国女星高俊熙。镜头中的她是《她很漂亮》中的闵夏莉，每一个造型都被时尚博主们津津乐道，直把片场当秀场；镜头外，高俊熙是名副其实的韩国活跃时尚Icon，每一次出场每一套街拍都被粉丝奉为“搭配圣经”。今年春天她正式成为韩国奢侈品配饰品牌J.ESTINA 2016包袋系列代言人，将同J.ESTINA一道演绎韩式优雅


最新公开的春夏季广告剧照中，高俊熙手持J.ESTINA新款Tiara Punky Wales包袋，以优雅姿态与深邃眼神展现她的完美外貌，举手投足间散发出都会熟女的优雅气息。


高俊熙“时尚女王”之名不仅得益于她的甜美气质与高挑外形，从不出错的时髦造型也是高俊熙的制胜法宝之一。而她身上的时尚单品们每每都会成为时尚女性趋之若鹜的必备之选。

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J.ESTINA

 

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