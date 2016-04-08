菀草壹2016秋冬发布会：牵手吉克隽逸，讲述有关爱的故事！

图片来自品牌供图

菀草壹2016秋冬系列发布会





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4月6日，一向以崇尚简约、休闲及搭配性的女装品牌菀草壹在杭州上演了一场文艺清新的发布会，品牌特别邀请吉克隽逸为菀草壹2016秋冬发布开场献唱助阵，吉克隽逸一改往日热辣性感装扮，一袭黑色直发，身穿菀草壹条纹休闲西服套装，美出新高度。





花园、乡间小路、树枝、长椅，菀草壹2016秋冬系列讲述一个有关“爱”的故事，发布会以玛格丽特·杜拉斯的“情人”为主题，为大家营造了一个末世绝望的爱情故事，湄公河畔支离破碎的回忆，想象中的法属印度支那越南西贡的风情，仿佛回到了上世纪20、30年代的东南亚。





异域风格、强烈的文艺感和深邃的城市感杂糅，是这一季的特色，印花、色彩和装饰来自东方印度支那的，而轮廓是现代的。棉麻的材质、收脚宽松长裤、垂感长裙、优雅的现代轮廓与湿润色彩、光滑面料、精致细节，模特带着男士宽檐帽、编着麻花辫，仿佛看到15岁的杜拉斯站在轮船上，在光与影映照下的褪色画面感油然而生。





色彩从粉嫩、薰衣草紫、逐渐过渡到深沉的灰色、棕色，再到浓烈的红，讲述女主人公面对爱情的心理状态，从情窦初开的少女心到爱到帜烈，杜拉斯和情人之间，只有在这种爱而不能得痛苦万分的时刻，只剩下折磨和撕毁，超越实在的感受而成为一种美。





选择这样的主题不单单是因为对爱情描述，更重要的是展现一个女人自我成长的故事。而菀草壹本季的作品，就是想把这个被抽离的画面定格下来，凝固下来，好似一面镜子一样提醒我们应该时时刻刻的爱着自己，拥抱自己。





这也是邀请吉克隽逸的原因，其董事长马新峰介绍：“吉克隽逸的形象与我们品牌定位特别符合，既有很强的文艺气息，有很时尚，年轻活动。时髦文艺是一直是菀草壹追求并在诠释的信息，我们做的是小众文艺，只有别具个性的，注重生活品质的，才会享受当下，享受自我。”爱是最美的故事，泛红的妆容，粉嫩的颜色，柔软的材质，让一切变得更美。