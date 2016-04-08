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Butterfly Twists 2016秋冬鞋履系列新品预览：打造英伦摩登范！

来源：海报时尚网 2016-04-08 10:26:00
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4月7日，Butterfly Twists在北京举办了2016秋冬精选系列媒体预览。媒体预览现场以优雅的粉色、纯净的蓝色作为主区域色调，搭配香艳的鲜花、翩翩起舞的蝴蝶，尽显品牌万种风情的“Anytime Anywhere”生活方式。

Butterfly Twists 2016秋冬新品预览

图片来自品牌供图

Butterfly Twists 2016秋冬新品预览


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Butterfly Twists 2016秋冬新品预览


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Butterfly Twists 2016秋冬新品预览


多品牌集合店3NITY旗下的英国时尚女鞋品牌Butterfly Twists于2016年4月7日在北京丽思卡尔顿酒店举办了2016秋冬精选系列媒体预览。媒体预览现场以优雅粉色、纯净的蓝色作为主区域色调，搭配香艳的鲜花、翩翩起舞的蝴蝶，尽显品牌万种风情的“Anytime Anywhere”生活方式，完美呈现五彩缤纷的品牌故事。


时尚女鞋品牌Butterfly Twists源自下午文化悠久的国度—英国，旨在通过经典而又别致的平底鞋，帮助都市女性从高跟鞋的束缚中解放出来。Butterfly Twists所有的款皆拥有灵巧秀气的款式，舒适地包裹脚型，浅口的设计轻松拉长身材比例，轻便的材质使得穿着无负担，亦方便携带。次媒体预览现场Butterfly Twists以品牌系列为布置灵感，以四个独立主题故事“奢华美钻”、“午夜都市”、“情迷兽纹”与“糖果少女”进行陈列，充分呈现每个系列的特质与风格。本季Butterfly Twists所推出的全新系列，通过使用跳跃的色彩、丰富的印花和充满质感的金属元素为每一双平底鞋都注入了优雅的女性魅力，让穿上Butterfly Twists的女性都能既不失优雅又时髦地享受生活乐趣。

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